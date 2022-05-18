مؤتمر توخيل: أرفض الحكم على الموسم من خلال ركلتي جزاء.. وهدفنا المركز الثالث

يرفض الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي التقليل من نتائج وأداء فريقه خلال الموسم الحالي.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة قبل جولتين من النهاية، فيما خسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليفربول بركلات الترجيح.

وخسر تشيلسي بالسيناريو ذاته أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بينما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد ريال مدريد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي، الخميس ضمن الجولة 37 من الدوري على ملعب ستامفودر بريدج معقل البلوز.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: " أرفض الحكم على الموسم من خلال ركلتي جزاء. إذا فزنا بكليهما فسيكون أحد أكثر المواسم نجاحا. خسرنا مباراتين لكن هذا لا يجعل ما قدمه الفريق أقل إثارة للإعجاب. لكننا أول من يعترف بأن الأمر يختلف عندما تلعب نهائيا وتفوز به".

وأضاف " لذلك من غير المعقول الحكم على الموسم بالنظر إلى الظروف. لقد عانينا من كورونا والإصابات طويلة الأمد والحرب التي كان لها تأثير كبير على نادينا على وجه الخصوص".

وعن مواجهة ليستر سيتي قال توخيل: "لقد استعادوا مستواهم وتمكنوا من تسجيل العديد من الأهداف خلال المباريات الأخيرة بعدما مروا بفترة صعبة. علينا الاستعداد لمواجهة أفضل نسخة من ليستر".

وأضاف "سعداء بالتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى وهذا هدفنا منذا بداية الموسم. لكن مازال هناك مباراتان على أرضنا وسنفعل كل شئ للفوز هما. هدفنا الآن الحصول على المركز الثالث".

وواصل " بورخا وكالاجر سيعودان بالتأكيد. سيحصلان على الفرصة في فترة ما قبل الموسم. الأمر متروك لهما وسيعتمد على ما سيقدماه".

ويلعب أرماندو بورخا في صفوف ساوثامبتون على سبيل الإعارة والأمر ذاته ينطبق على كونور كلاجر المعار لكريستال بلاس.

وشارك المهاجم الألباني صاحب الـ20 عاما بورخا خلال 39 مباراة مع ساوثامبتون سجل 9 أهداف وصنع هدف.

فيما خاض كلاجر لاعب الوسط صاحب الـ 22 عاما خلال الموسم الحالي مع كريستال بلاس 37 مباراة سجل 8 وصنع 5 أهداف.

وكشف عن موقف لاعبيه المصابين من مواجهة ليستر "هناك محاولات مع كاي هافيرتز فيما سيغيب تيمو فيرنر، أما بن تشيلويل فهو خارج المباراة على الرغم من عودته إلى تدريبات الفريق. مازال هناك شك فيما يخص كوفاسيتش".

وعن معنويات لاعبي تشيلسي عقب الخسارة أمام ليفربول أوضح "أشعر بمستويات مختلفة من خيبة الأمل بعد المباريات والنهائيات والخسائر بشكل عام. شعر الجميع بخيبة أمل وحزن ولكن كان لدينا شعور بأننا تركنا كل شيء هناك. يمكن القول إننا كنا نستحق المزيد في هذين النهائيين ولكن ليفربول استحق ذلك أيضا. لم يكن لدينا أي ندم".

وشدد "هذا مستوى من خيبة الأمل والخسارة يمكنك التغلب عليه بسرعة. هذا ما نطلبه من أنفسنا ونطلبه منهم. تدريب الأمس كان جيدا مع الأجواء التي نريدها".

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح، ليحقق لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة، الذي توج به على حساب تشيلسي بركلات الترجيح أيضا.

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