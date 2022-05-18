أوباميانج يعتزل اللعب دوليا مع منتخب الجابون

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - الجابون

كشف الاتحاد الجابوني لكرة القدم إعلان بيير إيميريك أوباميانج اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب بلاده.

مهاجم برشلونة الإسباني الحالي لن يشارك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار وفقا للبيان.

ويتواجد منتخب الجابون في المجموعة التاسعة بالتصفيات رفقة الكونغو الديموقراطية وموريتانيا والسودان.

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وكشف بيان الاتحاد الجابوني رسالة أوباميانج:

"بعد 13 عاما من الفخر بتمثيل بلدي، أعلن أنني أنهي مسيرتي الدولية، أود أن أشكر الشعب الجابوني وكل من ساندني في السراء والضراء.

سأحتفظ بالكثير من الذكريات الجيدة مثل اليوم الذي شاركت فيه لأول مرة أو اليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكرة الذهبية الإفريقية. وكانت مشاركتها مع كل الناس لحظة لا تُنسى.

أشكر رئيسنا، صاحب السعادة علي بونجو أونديمبا الذي كان دائما داعما للفهود وعمل دائما من أجل قيمة كرة القدم في بلدنا

أود أيضا أن أشكر جميع المدربين والموظفين واللاعبين الذين قابلتهم خلال هذه المسيرة.

أخيرا أشكر والدي الذي أعطاني الرغبة في أن أصبح مثله، على أمل أن أجعلك فخورا بارتداء ألواننا".

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أوباميانج سبق أن لعب مباراة واحدة بقميص منتخب فرنسا تحت 21 عاما في 2009.

ثم ارتدى قميص المنتخب الجابوني الأولمبي، ثم المنتخب الأول.

بقميص منتخب الجابون خاض 72 مباراة سجل خلالها 30 هدفا أصبح بها الهداف التاريخي للفهود.

وكانت آخر مشاركة لأوباميانج بقميص منتخب بلاده ضد موريتانيا وديا وسجل هدفا في التعادل في يناير 2022 قبل كأس الأمم الإفريقية 2021.

ولم يشارك أوبا مع الفهود في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بسبب إصابته بفيروس كورونا ثم استبعاده من القائمة لأسباب تأديبية.

أفضل لاعب في إفريقيا مرة وحيدة والبالغ 32 عاما، شارك الموسم الجاري في 37 مباراة سجل 20 هدفا وصنع 3 بقميصي أرسنال وبرشلونة.

أوبا بدأ مسيرته مع باستيا الفرنسي ثم ميلان الإيطالي وعاد لفرنسا من بوابة ليل ثم موناكو ثم سانت إيتيان.

وفي 2013 انتقل لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني وبعد 5 سنوات انضم لأرسنال وأخيرا برشلونة في يناير الماضي.

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