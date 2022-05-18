مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نرضى إلا بنصف سعة جمهور نهائي إفريقيا.. وكاف ألمح لنا العدد المبدئي

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 18:47

كتب : أحمد الخولي

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

لا يزال النادي الأهلي يتابع عن كثب ملف حضور جمهور لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com عن تطورات موقف حضور الجمهور حتى الآن موقف الإدارة من ذلك.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي لن يرضى إلا بحصوله على نصف سعة الجمهور الذي سيدخل إلى ملعب محمد الخامس في نهائي إفريقيا".

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وشرح "فإذا كان عدد الجمهور الذي سيحضر المباراة 50 ألف مشجع فلن نرضى إلا بنصف هذا العدد وهو 25 ألف مشجع من جمهور الأهلي".

وواصل "وإذا قرر الاتحاد الإفريقي حضور الجمهور بعدد أقل من ذلك يجب أن يكون لنا نصف حصة التذاكر".

وأشار "الاتحاد الإفريقي ألمح لنا أن حصة الأهلي من الجمهور في المباراة ستكون ما يقرب من 15 ألف مشجع، ولكننا لا نعتقد أن النهائي سيقام بحضور 30 ألف مشجع فقط لأن كاف يريد أن تقام المباراة بمدرجات مكتملة".

وأتم تصريحاته "إدارة الأهلي في اجتماع مستمر حتى تطمئن لموقف حضور الجمهور الأحمر في نهائي إفريقيا بالشكل الذي يريده النادي الأحمر".

FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن إدارة الأهلي تستهدف إرسال 30 طائرة لنقل الجمهور إلى المغرب من أجل حضور نهائي إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وطالب الأهلي الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي حصوله على نصف حصة تذاكر الجمهور من كل الفئات الذي سيحضر المباراة.

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

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