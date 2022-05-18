كلوب: ما فعله ليفربول في النصف الثاني من الموسم مجرد جنون

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 15:10

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ديوجو جوتا في واتفورد

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول ما فعله فريقه في النصف الثاني من موسم الدوري الإنجليزي بالجنون.

وخطف ليفربول الفوز أمام ساوثامبتون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي. (طالع تفاصيل المباراة)

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "هذه هي المباراة رقم 18 لنا في النصف الثاني من الموسم. فزنا بـ15 وتعادلنا ثلاث مرات، هذا جنون".

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وأضاف "لقد كانت الطريقة الوحيدة للتنافس على اللقب مع فريق مثل مانشستر سيتي واستمرار فارق النقاط على هذا النحو".

وأكمل "لا أتوقع سوى فوز سيتي على أستون فيلا، لأن سيتي سيلعب على أرضه ضد فيلا الذي يلعب يوم الخميس مباراة صعبة ضد بيرنلي الذي يصارع على البقاء".

وأتم المدرب الألماني "يجب على كل من يحب نادي ليفربول أن يفخر حقا بلاعبي الفريق مهما حدث يوم الأحد".

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون فيما يلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد أسطورة الريدز الأحد المقبل في الجولة الأخيرة.

ورفض ليفربول الاستسلام في صراع الحصول على لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وحقق فوزا ثمينا على حساب ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بنتيجة 2-1.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل جولة من النهاية.

وأجل ليفربول حسم لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي إلى الجولة الأخيرة.

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون فيما يلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد أسطورة الحمر بالجولة الأخيرة.

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