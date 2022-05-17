لعنة استاد القاهرة مستمرة.. رقم العشري القياسي مستمر بفوز طلائع الجيش على الزمالك

عزز طارق العشري رقم طلائع الجيش القياسي بالفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 19 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

سجل هدف اللقاء: فيكتوري بنينيانجبا

وعزز طارق العشري الرقم القياسي للفريق العسكري في الدوري منذ تأهله في موسم 2004-05، بـ 11 مباراة على التوالي دون خسارة (6 تعادل و5 فوز).

وحقق العشري ثامن انتصار له على الزمالك كثالث أكثر فريق يفوز عليه في مسيرته بعد المصري وطلائع الجيش (9 انتصارات).

وللمباراة الخامسة على التوالي لم يسجل الزمالك أي هدف عندما يلعب على استاد القاهرة، بدأت منذ مواجهة الوداد ثم ساجرادا في دوري الأبطال مرورا بمباريات فاركو وإنبي ثم الطلائع في الدوري.

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

فيما عزز الجيش رصيده إلى 26 نقطة من 19 مباراة قبل لقاء المقاولون العرب وارتقى للمركز السابع.

التشكيل

عاد عواد حراسة مرمى الزمالك لأول مرة منذ أبريل الماضي، فيما بدأ عبد الله جمعة لأول مرة أساسيا منذ فبراير الماضي بقميص الأبيض.

وقاد النيجيري فيكتوري بنينيانجبا هجوم طلائع الجيش وعاد علي الفيل لقيادة دفاع الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعا، فسدد أحمد سمير كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء تألق عواد وتصدى لها على مرتين.

رد الزمالك جاء بتسديدة عبد الله جمعة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بسام في الدقيقة الثامنة.

وتوقفت المباراة عدة دقائق بسبب إصابة إمام عاشور.

في الدقيقة 22 راوغ أحمد سمير من على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة تصدى لها عواد.

وبعد 5 دقائق أرسل محمد ناصف كرة عرضية تابعها أحمد سمير على الطائر لكن دن خطورة على مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 37 أشهر الحكم بطاقة صفراء بعدما أمسك مهند لاشين في منتصف الملعب.

توقفت المباراة بسبب إصابة التونسي حمزة المثلوثي والذي خرج للإصابة وشارك بدلا منه حازم إمام في الدقيقة 41.

أول لمسة لحازم إمام أرسل عرضية من الجهة اليمنى أودعها عمر السعيد برأسية ارتطمت بجسد علي الفيل وتحولت لركنية.

في الدقيقة 43 مرت رأسية محمود حمدي الونش أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع ارتطمت تسديدة زيزو من داخل منطقة الجزاء من أحد المدافعين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





















































































الشوط الثاني

بدأ جوسفالدو فيريرا الشوط بتغيير ثاني بمشاركة أشرف بنشرقي بدلا من عبد الله جمعة.

وأهدر عمر السعيد فرصة التسجيل مبكرا في بداية الشوط الثاني بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

أجرى فيريرا تغييرين جديدين في الدقيقة 58، شارك أيمن حفني وسيف الدين الجزيري بدلا من محمد أشرف روقا وعمر السعيد.

المشاركة هي الرابعة لأيمن حفني في الدوري الموسم الجاري وجميعها كبديل.

في الدقيقة 69 أرسل أحمد فتوح عرضية متقنة إلى أحمد زيزو الذي سدد مباشرة كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لبسام.

الدقيقة التالية شهدت مرتدة سريعة، قادها أحمد سمير ومرر بينية إلى فيكتوري الذي سدد كرة أرضية في شباك عواد.

النيجيري سجل 4 أهداف بقميص الجيش منذ انضمامه، وهذا هو هدفه الثاني بعدما هز شباك الزمالك من قبل في كأس الرابطة المصرية.

كما عزز أحمد سمير أرقامه الهجومية ضد الزمالك فسجل 6 وصنع 3 في 13 مباراة.

في الدقيقة 73 أجرى طارق العشري أول تغييرين بخروج رجب عمران ومحمد جابر ومشاركة محمد شحاتة وخالد سطوحي.

في المقابل رد فيريرا بمشاركة محمد أوناجم بدلا من أوباما.

وفي الدقيقة 77 أجرى العشري ثالث تغييراته محمد الصباحي بدلا من أحمد سمير.

وبعد دقيقتين أرسل حازم إمام تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها أيمن حفني برأسه وتصدى لها محمد بسام بثبات.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء أرسل حازم إمام الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها سيف الدين الجزيري برأسية قوية مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 83 شارك كريم الطيب بدلا من فيكتوري صاحب هدف اللقاء.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 88 من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة بسام.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، ورفضت تقنية الفيديو احتسابها لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدف دون رد.