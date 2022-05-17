الأهلي يسلم شكواه ضد كاف بشأن ملعب نهائي إفريقيا إلى المحكمة الرياضية

أعلن النادي الأهلي تسليم شكواه ضد الاتحاد الإفريقي الخاصة بمكان ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "قام وفد النادي القانوني اليوم بتسليم الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قرار «كاف» غير المحايد، والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف "كما قام الوفد القانوني بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة. والتأكيد على طلبات النادي، إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى، خاصة وأن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه".

وكان الأهلي أصدر بيانا رسميا يكشف خلاله موقفه النهائي من اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في المغرب ضد الوداد المغربي.

واعترض الأهلي على اختيار ملعب مركب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

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