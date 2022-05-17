الدوري لن ينتهي اليوم.. بدلاء ليفربول يهزمون ساوثامبتون وكلوب ينتظر هدية من جيرارد

رفض ليفربول الاستسلام في صراع الحصول على لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وحقق فوزا ثمينا على حساب ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل جولة من النهاية.

فيما توقف رصيد ساوثامبتون عند 40 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأجل ليفربول حسم لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي إلى الجولة الأخيرة.

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون فيما يلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد بالجولة الأخيرة.

ملخص المباراة

تقدم ريدموند بالهدف الأول لساوثامبتون في الدقيقة 12 بعد تسديدة قوية سكنت شباك أليسون بيكير.

ثم ألغى حكم اللقاء هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 17 بعد وقوع روبرتو فيرمينو في موقف تسلل.

ومنح فيرمينو تمريرة إلى مينامينو حولها الياباني في شباك ساوثامبتون في الدقيقة 26 مسجلا هدف التعادل.

وأهدر فيرمينو فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة هارفي إليوت لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وبدا ليفربول الشوط الثاني بضغط مكثف ومرت تسديدة جوتا القوية بجوار مرمى أصحاب الأرض بقليل.

ونجح جويل ماتيب في تسجيل الهدف الثاني لليفربول بضربة رأسية مخادعة في الدقيقة 66.

وحاول ساوثامبتون تعديل النتيجة عن طريق الثنائي أرماندو بورخا وريدموند.

وكاد مينامينو يضيف الهدف الثالث لليفربول لكن تسديدته مرت أعلى مرمى أصحاب الأرض.