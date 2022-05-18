تليجراف: جوارديولا تعجب من تقارير رحيل جوندوجان ويتمسك به

تعجب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من التقارير التي أشارت إلى رغبته في الاستغناء عن خدمات لاعبه إلكاي جوندوجان بداية من الصيف المقبل.

جريدة ديلي ميلي الإنجليزية قالت قبل يومين إن نادي مانشستر سيتي أخبر اللاعب للبحث عن ناد آخر قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع الفريق.

وأفاد تقرير جريدة تليجراف أن جوارديولا تعجب من تقارير رحيل جوندوجان.

وتمسك المدرب الإسباني باستمرار لاعبه الالماني في صفوف فريقه الموسم المقبل.

كما شدد مصدر من داخل النادي لجريدة تليجراف على أنه لا يوجد أحد في النادي يريد مغادرة جوندوجان.

وينتهي عقد الألماني مع مانشستر سيتي صيف 2023، خاصة أن اللاعب قبل موسمين قد جدد تعاقده مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكشفت ديلي ميل أن جوندوجان شوهد على متن طائرة متجهة إلى مدريد الإثنين الماضي.

لكن سارة عرفاوي صديقة اللاعب أوضحت سبب سفره حين أعلنت زواجهما رسميا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

إذ قالت "لقد تزوجنا.. نحن سعداء حقا، لا يسعنا الانتظار للاحتفال مع عائلاتنا وأصدقائنا".

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي صيف 2016 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.

وخاض صاحب الـ31 عاما مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 42 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

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