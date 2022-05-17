مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول طريقة تحديد المتأهلين لبطولات الأندية الإفريقية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 22:07

كتب : أحمد الخولي

كأس الكونفدرالية

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم كيفية تحديد المتأهلين للمشاركة في بطولات الأندية الإفريقية في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الفرق المتأهلة للمشاركة في البطولات القارية للأندية ستتحدد بعد خطاب الاتحاد الإفريقية لنا الذي سيكشف الموعد النهائي لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية".

وأضاف "حتى الآن لم يصل اتحاد الكرة هذا الخطاب".

أخبار متعلقة
استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لمعسكر المنتخب في مالاوي محامي فاركو يوضح لـ في الجول حقيقة إيقاف سيف تيري ومنع النادي من القيد اتحاد الكرة يخطر فيفا بانتهاء الدوري في 30 أغسطس

وواصل "اتحاد الكرة سيحدد على الأقل نهاية الدور الأول كحد فاصل خاضت فيه جميع الفرق كل المباريات بالتساوي".

وأتم "إذا لعبت الفرق مباريات أكثر بعد نهاية الدور الأول سنحدد الترتيب بحسب آخر جولة مكتملة من الدوري".

ويتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع في الدوري المصري إلى بطولة الكونفدرالية المصرية، بينما يشارك المركز الأول والثاني في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا:

الأهلي يفقد نجمه أمام البنك

عرض خيالي من باريس لمبابي

موقف الأهلي من ملعب نهائي إفريقيا

قرار من اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري

اتحاد الكرة بطولة الكونفدرالية الدوري المصري
نرشح لكم
كاف يكشف عن كرة نهائي الكونفدرالية مصدر من كاف لـ في الجول: سيكازوي حكما لنهائي كأس الكونفدرالية.. وطاقم مصري للفيديو بتفاصيل الأخطاء.. الأهلي الليبي يخاطب "كاف" اعتراضا على جاساما رئيس المصري: عقوبات كاف على حسب الأهواء.. ولا توجد أزمة مستحقات في الفريق بطاقة حمراء وركلة جزاء حاسمة.. نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية برباعية في شباك مازيمبي الأهلي الليبي: جاساما خان الأمانة.. اعترضنا على تعيينه بسبب الجزائر والوداد فوز لا يكفي.. الأهلي الليبي يودع الكونفدرالية رغم انتصاره على أورلاندو بايرتس بعد أحداث نهضة بركان - كاف يعلن عقوباته ضد المصري
أخر الأخبار
الاتحاد السكندرى يرسل احتجاجا للاتحاد المصرى ضد طاقم تحكيم المباراة أمام فيوتشر 2 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يؤجل انضمام لاعبيه المحترفين لمنتخباتهم بسبب موعد نهائي إفريقيا 3 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يشكل لجنة لتنظيم رحلات سفر جماهيره إلى المغرب في نهائي أبطال إفريقيا 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
نصف سعة المدرجات وحكام من النخبة.. 6 طلبات من الأهلي لـ كاف قبل نهائي إفريقيا 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لعنة استاد القاهرة مستمرة.. رقم العشري القياسي مستمر بفوز طلائع الجيش على الزمالك 28 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يسلم شكواه ضد كاف بشأن ملعب نهائي إفريقيا إلى المحكمة الرياضية 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدوري لن ينتهي اليوم.. بدلاء ليفربول يهزمون ساوثامبتون وكلوب ينتظر هدية من جيرارد 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة بطلا لـ الدوري العراقي قبل ٧ جولات من النهاية ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا