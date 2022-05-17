مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول طريقة تحديد المتأهلين لبطولات الأندية الإفريقية

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم كيفية تحديد المتأهلين للمشاركة في بطولات الأندية الإفريقية في الموسم المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الفرق المتأهلة للمشاركة في البطولات القارية للأندية ستتحدد بعد خطاب الاتحاد الإفريقية لنا الذي سيكشف الموعد النهائي لإرسال أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية".

وأضاف "حتى الآن لم يصل اتحاد الكرة هذا الخطاب".

وواصل "اتحاد الكرة سيحدد على الأقل نهاية الدور الأول كحد فاصل خاضت فيه جميع الفرق كل المباريات بالتساوي".

وأتم "إذا لعبت الفرق مباريات أكثر بعد نهاية الدور الأول سنحدد الترتيب بحسب آخر جولة مكتملة من الدوري".

ويتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع في الدوري المصري إلى بطولة الكونفدرالية المصرية، بينما يشارك المركز الأول والثاني في دوري أبطال إفريقيا.

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