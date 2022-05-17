الأهلي يعلن غياب ياسر إبراهيم عن لقاء البنك.. وموقف ديانج

يغيب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن مواجهة البنك الأهلي في الجولة 19 من الدوري المصري، بينما يواصل أليو ديانج تعافيه من الإصابة.

وتعرض ثنائي الأهلي للإصابة أمام وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبو عبلة عبر موقع النادي "تأكد غياب ياسر إبراهيم عن مواجهة البنك الأهلي غدا الأربعاء بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية ويخضع لجلسات علاج طبيعي وتأهيلي".

وأجرى ياسر إبراهيم أشعة بعد عودة بعثة الأهلي من الجزائر، بسبب شكوى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام وفاق سطيف.

وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي تحت إشراف الجهاز لتجهيزه.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي جديد عقب مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء غدٍ للتعرف على فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأعلن أبو عبلة أيضا غياب حمدي فتحي عن مواجهة الغد. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى يخضع أليو ديانج لفحص طبي جديد عقب مباراة البنك الأهلي غدا الأربعاء، للتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

وتعرض الدولي المالي للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة وفاق سطيف، التي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني لفريق الكرة ملف دوري أبطال إفريقيا، فيما بدأ أمس الاستعداد لمباراة البنك الأهلي التي ستقام غدا الأربعاء.

وعقد الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاقة المران، الذي أقيم مساء اليوم، للحديث في الجوانب الخططية والفنية الخاصة بمباراة البنك الأهلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 14 مباراة قبل لقاء الغد.

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