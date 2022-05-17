أول تعليق من هيرفي رينار على إيقاف فهد المولد وغيابه عن كأس العالم

علق الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية على قرار إيقاف لاعب المنتخب السعودي ونادي اتحاد جدة فهد المولد بسبب المنشطات.

فهد المولد النادي : الاتحاد

وأصدرت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية قرارا بإقاف فهد المولد لمدة عام ونصف عقب ثبوت تناوله مادة محظورة. (طالع التفاصيل)

وسيغيب المولد عن القائمة التي ستقود المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر نهاية العام الجاري.

وقال رينار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "SSC TV" السعودية: "هذا خبر ليس جيد بالنسبة لي. أنا أحب فهد كثيرا وقد سجل الكثير من الأهداف لصالح المنتخب".

وأضاف " فهد المولد يمر بفترة صعبة ولكن في النهاية علينا تقبل القرار".

وشارك المولد مع المنتخب السعودي خلال 62 مباراة وسجل 17 هدف وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلة هيرفي رينار خلال مشوار تصفيات كأس العالم.

وعن المشاركة في كأس العالم 2022 قال رينار: " يجب أن يكون لدينا طموح في كأس العالم، وخطة عامل واضحة وثقة في إعدادنا و تجهيزنا وألا نخاف من أي فريق".

ويتواجد المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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