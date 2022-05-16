إيقاف فهد المولد بسبب المنشطات.. ويغيب عن السعودية في كأس العالم

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:25

كتب : محمود حمدي

فهد المولد - اتحاد جدة - الوحدة

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف فهد المولد لاعب اتحاد جدة لمدة 18 شهرا بعد إيجابية العنية الخاصة به.

فهد المولد

النادي : الاتحاد

جدة

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب المنتخب السعودي للإيقاف بسبب المنشطات وسبق وأن غاب لمدة عامين في مايو 2019.

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قرار تأديبي لإيقاف الرياضي/فهد المولد لاعب #كرة_القدم بنادي #الاتحاد لمدة ١٨ شهراً. pic.twitter.com/38wtaDVJs8

وبعد هذا القرار يتأكد غياب فهد المولد عن منتخب السعودية في كأس العالم قطر 2022.

وعاد المولد مرة أخرى في 8 مايو 2020 لارتداء قميص اتحاد جدة والمنتخب السعودي.

وسجل المولد الموسم الجاري مع اتحاد جدة 3 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة.

كما ساهم في تأهل السعودية إلى كأس العالم 2022، وغاب عن المباراة الأخيرة ضد أستراليا بعدما شارك لـ 75 دقيقة ضد الصين.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال والذي له مباراتين أقل.

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