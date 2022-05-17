تقرير: الوداد يحاول تجهيز مهاجمه للمشاركة بنهائي إفريقيا ضد الأهلي

يحاول الطاقم الطبي لفريق الوداد المغربي تسريع عودة المهاجم زهير المترجي، وتجهيزه للمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي أواخر الشهر الجاري.

وأفاد تقرير موقع le360 سبور المغربي بأن الطاقم الطبي للوداد متفائل بشأن إمكانية عودة المهاجم المصاب إلى كتيبة مدربه وليد الركراكي والمشاركة في نهائي دوري الأبطال.

وأوضح التقرير أن المترجي يواصل غيابه عن التدريبات الجماعية للوداد، ويخضع لبرنامج تأهيلي خاص لمحاولة اللحاق باللقاء المرتقب.

المترجي أصيب في مباراة ذهاب نصف النهائي التي جمعت بين الوداد ومضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، ما فرض غيابه عن مباراة إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا.

وتأهل الوداد إلى النهائي بالفوز في مجموع المباراتين 4-2.

بينما تأهل الأهلي على حساب وفاق سطيف، بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يوم الثلاثاء إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكانت هناك محاولات من لجنة المسابقات أن تقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله ولكن تم تحديد ملعب محمد الخامس بصورة رسمية.

وكشف كاف في بيان رسمي أن المباراة ستقام يوم الإثنين 30 مايو كما حدد من قبل.

وتلعب المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب محمد الخامس.

ويسعى الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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