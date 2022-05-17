محرز ينافس دي بروين وسيلفا على جائزة أفضل لاعبي سيتي في الموسم

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين ورياض محرز - مانشستر سيتي ضد فولام - كأس الاتحاد الإنجليزي

يتنافس الثلاثي رياض محرز وكيفن دي بروين وبيرناردو سيلفا على جائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في موسم 2021-2022.

وينتهي موسم سيتي يوم الأحد بملاقاة أستون فيلا في مباراة يضمن الفوز بها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الرابع في آخر 5 مواسم.

الجناح الجزائري قدم أحد أفضل مواسمه مع سيتي حين سجل 24 هدفا ليصبح هداف الفريق إلى الآن.

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قدم محرز أيضا تسع تمريرات حاسمة.

فيما سجل دي بروين 19 هدفا في جميع المسابقات، بما في ذلك 15 هدفا في الدوري بالإضافة إلى تقديم 13 تمريرة حاسمة.

هذا العدد من الأهداف في الدوري هو الأعلى للنجم البلجيكي منذ انضمامه إلى سيتي صيف 2015.

في حالة فوز دي بروين، فستكون المرة الرابعة له التي يفوز بها بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

لو فعل دي بروين ذلك سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم ريتشارد دان.

أما برناردو سيلفا فسجل 13 هدفا وصنع 7 في 49 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

في حالة فوز الدولي البرتغالي، فستكون المرة الثانية له التي يفوز بها بجائزة أفضل لاعب في الموسم.

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