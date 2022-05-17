ليفربول يعلن أفضل لاعب في الفريق لشهر أبريل

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

فريق ليفربول قبل مواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد

حصد تياجو ألكانتارا جائزة أفضل لاعبي ليفربول لشهر أبريل.

وتوج الدولي الإسباني بالجائزة بعدما تفوق على الثنائي لويس دياز وساديو ماني.

خلال شهر رائع لليفربول شهد 7 انتصارات من 9 مباريات، شارك تياجو في كل المباريات، 7 منها كأساسي.

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لعب تياجو دورا أساسيا خلال السباق الذي شهد تحقيق ليفربول انتصارات لا تُنسى في آنفيلد على مانشستر يونايتد وإيفرتون، وتغلب على مانشستر سيتي في ويمبلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

خلال أبريل أيضا، أكمل فريق يورجن كلوب رحلته بنجاح في دوري أبطال أوروبا بالتفوق على بنفيكا وفياريال.

بشكل عام، شارك تياجو في 37 مباراة مع الحمر هذا الموسم في كل المسابقات، سجل هدفين وصنع 4.

يذكر أن محمد صلاح هداف الفريق حصد الجائزة في 4 أشهر من الموسم.

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