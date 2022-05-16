إثارة وقائم وهدف ملغي.. سموحة يزيد أوجاع المصري بهدفين

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

سموحة × المصري

تغلب سموحة على ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي سموحة حمدي علاء في الدقيقة 19 ومروان حمدي في الدقيقة 38، بينما سجل حسن علي هدف المصري في الدقيقة 85.

بذلك يرفع سموحة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث الذي لعب 5 مباريات أقل، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

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مد أزرق

البداية أتت في الدقيقة التاسعة بركلة حرة سددها مروان حمدي في الحائط البشري.

وفي الدقيقة 19 أتى الهدف الأول لصالح سموحة بواسطة حمدي علاء من تمريرة صديق كالابا، حيث اخترق علاء دفاعات المصري وأحرز أول الأهداف.

وحاول عمرو مرعي استلام كرة طولية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28 ولكن تداخل معه المدافع أحمد حكم وأبعد الكرة فارتطمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 38 لعب عبد الكبير الوادي ركلة حرة مباشرة ارتدت من الحارس عصام ثروت ليتابعها مروان حمدي في الشباك، مسجلا الهدف الثاني.

تغير مجرى الرياح

مع بداية الشوط الثاني دفع معين الشعباني مدرب المصري بإلياس الجلاصي بدلا من إسلام المزين، ثم أحمد الشيخ بدلا من محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 64.

على الناحية الأخرى دفع عبد الحميد بسيوني مدرب سموحة بالثنائي أحمد حمص وأحمد رمضان بيكهام بدلا من رجب نبيل وحسين فيصل في سموحة في الدقيقة 69.

وسجل مروان حمدي ثالث الأهداف في الدقيقة 71، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة لصالح الشيخ على حمص خلال التحضير للهدف.

وقلص حسن علي الفارق في الدقيقة 85 بهدفه من عرضية الشيخ التي فشل دفاع سموحة في إبعادها لتصل إليه أمام المرمى فيسكنها الشباك.

وكاد أوستن أموتو أن يتعادل في الدقيقة 94، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم.

بذلك يرفع سموحة رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث الذي لعب 5 مباريات أقل، فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويعيش المصري فترة سيئة للغاية، حيث حقق نقطة واحدة في آخر 5 مباريات، بالتعادل مع غزل المحلة.

على الناحية الأخرى حقق عبد الحميد بسيوني فوزه الثاني على التوالي من أصل 3 مباريات أدارها مع سموحة.

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