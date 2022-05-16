الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بطلا لدوري سوبر السلة للمرة السادسة في تاريخه

الإثنين، 16 مايو 2022 - 22:18

كتب : محمد سمير

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

نجح فريق الأهلي لرجال السلة بحصد لقب دوري السوبر للمرة السادسة في تاريخه بعد التغلب على الاتحاد السكندري في سلسلة النهائي.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 88-75 في المباراة الخامسة والفاصلة لتنتهي سلسلة النهائي بنتيجة 3-2 لصالح الأهلي.

وبذلك نجح الأهلي في حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ ست سنوات إذ توج بأخر لقب عام 2016.

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وتأهل الأهلي إلى بطولة إفريقيا للأندية BAL والمقامة تحت رعاية NBA في نسخة الموسم المقبل.

وبدأت الفترة الأولى متكافئة بين الفريقين إذ انتهت بنتيجة 14-14 بثلاثية في الثانية الأخيرة من إيهاب أمين نجم الأهلي.

واستمر التكافؤ في الفترة الثانية بين فريقي الأهلي والاتحاد ليتقدم الاتحاد في أخر ثواني اللقاء بنتيجة 33-31.

ومع انطلاق الفترة الثالثة شهدت تألق كبير من إيهاب أمين بتسجيل أربع ثلاثيات متتالية لتصبح النتيجة 43-39 للأهلي.

واستمر إيهاب أمين في تألقه لينجح في توسيع الفارق لصالح الأهلي وانتهت الفترة الثالثة بنتيجة 60-47 لصالح الأهلي.

وواصل لاعبو الأهلي تألقهم في الفترة الرابعة واتسع الفارق إلى 20 نقطة.

ونجح الاتحاد في تقليص الفارق في النصف الثاني من الفترة الرابعة ووصل الفارق إلى 10 نقاط قبل دقيقة من النهاية.

ونجح الأهلي في النهاية بحسم اللقاء بنتيجة 88-75 ليحقق لقبه السادس في دوري السوبر.

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