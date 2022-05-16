كرة طائرة - الـ 15 للمارد الأحمر.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا بعد الفوز على الترجي

توج فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة عشر في تاريخ النادي.

ونجح الأهلي - الأكثر تتويجا باللقب القاري - في حصد اللقب بعد الفوز على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقدم الأهلي بشوطين متتاليين قبل أن يقلص الترجي النتيجة بشوط ثالث مثير وحسم رجال ماسترز الأهلي في حسم اللقب بالفوز في الشوط الرابع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 لقبا من بطولة أبطال إفريقيا، ويعتبر ذلك الرابع في أخر خمس نسخ.

وتجمد رصيد الترجي عند 5 ألقاب وخسر في النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

ونجح الأهلي في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-22 بعد التكافؤ بين الفريقين حتى 18-18.

وكان الشوط الثاني مقاربا لنظيره الأول وكان الترجي متقدما 17-15 قبل أن يحسم الأهلي الشوط بنتيجة 25-22.

أما الشوط الثالث فكان الأهلي قريبا من حسم اللقب بعدما وصلت النتيجة إلى 23-19 ولكن عاد فريق الترجي سريعا وحسم الشوط في النهاية 26-24.

وتقدم الأهلي في الشوط الرابع مبكرا وحافظ على تقدمه حتى النهاية وفاز باللقب بعد الفوز 25-17.

وبذلك نجح الأهلي في الفوز باللقب الخامس عشر وبفارق 9 ألقاب عن الصفاقسي أقرب منافسيه.