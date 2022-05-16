بمشاركة كاملة لـ النني.. نيوكاسل يهزم أرسنال ويقدم هدية أوروبية لـ توتنام وتشيلسي

قدم نيوكاسل يونايتد هدية أوروبية إلى توتنام بعدما حقق الفوز على أرسنال بثنائية دون رد، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وأوقف نيوكاسل رصيد أرسنال عند النقطة 66 في المركز الخامس بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 46 وارتقى للمركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة ضمن تشيلسي رسميا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويحتل الفريق الأزرق حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويتبقى له مباراتين.

تقدم نيوكاسل في الدقيقة 56 بهدف سجله بن وايت مدافع أرسنال بالخطأ في مرماه بعد عرضية من كالوم ويلسون.

وأضاف جولينتين الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة يفشل الدفاع في إبعادها عن الشباك.

وشارك محمد النني لاعب منتخب مصر في المباراة بالكامل مع فريقه أرسنال.

ويلعب أرسنال في الجولة الأخيرة ضد إيفرتون في ملعب الإمارات، بينما يستضيف توتنام نظيره نورويتش سيتي.

اقرأ أيضا:

أجندة مباريات الأهلي لنهاية الموسم

أجندة مباريات الزمالك لنهاية الموسم

مواعيد مباريات الدوري لنهاية الموسم

لماذا لم يكن تعاقد سيتي مع هالاند رفاهية؟

الأهلي يشكر ليفربول