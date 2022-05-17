روبيرتسون يتحدث عن صعوبة مواجهة ريال مدريد.. وحالة محمد صلاح

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

روبيرتسون يحتفل بهدفه مع ليفربول أمام إيفرتون

شدد أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول على صعوبة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا كونها أمام الفريق الأكثر تتويجا بها في التاريخ، كما تحدث عن الحالة الصحية لمحمد صلاح.

ويستعد ليفربول لمواجهة ساوثامبتون مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبيرتسون خلال حواره مع صحيفة آس: "ليفربول الأفضل في أوروبا؟ لن أقول ذلك، لقد توجنا بلقبين محليين وهو شعور خاص لأننا لم نقدم أداء جيد في تلك البطولات خلال المواسم السابقة".

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وتابع "نشكر المشجعين على الدعم من الرائع ما فعلوه في ويمبلي ونعرف بأنهم يجبون أن يأتوا إلى لندن وهذا العام قد حضروا ثلاث مرات وفزنا في جميعها".

وشدد "التفكير قبل مواجهة ريال مدريد؟ حقيقة لم أفكر في الأمر كثيرا لدينا مباراتين في الدوري الإنجليزي ونحن نركز على كل مباراة أولا ولكن المباراة النهائية في باريس هي ما يفكر فيه الجميع ستكون مباراة صعبة جدا ضد الفريق الأكثر نجاحا في دوري أبطال أوروبا، نتطلع لذلك التحدي ولكن سنركز عليه بعد الانتهاء من مباريات الدوري".

وأضاف "من الرائع أن تحقق الألقاب بين يديك، عندما تلعب في ذلك النادي تعرف أنه عليك أن تتوج بالألقاب ونحن نجحنا في التتويج بإثنين خلال الموسم الحالي وأتمنى أن نتوج بالثالث".

وتوج ليفربول حتى الآن بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وأجاب "حالة صلاح؟ هذا سؤال رائع اعتقد أنه بخير ولكن علينا أن ننتظر ونرى".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي واستبدل في الدقيقة الـ 30.

وأتم "نحن متحمسون لنهاية الموسم يتبقى لنا ثلاث مباريات وبالفعل حققنا لقبين ولدينا مباراة نهائية لذلك نحن قريبون من اللقب الثالث ولكن لسنا قريبين من التتويج بالدوري، نحن نلعب على جميع البطولات وتحقيق الألقاب شيء مثير لذلك نتمنى الاستمرار في ذلك".

وسيلعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 28 مايو المقبل على ملعب بارك دو برينس في فرنسا.

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