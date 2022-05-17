تقرير: جوندوجان خارج حسابات مانشستر سيتي الموسم المقبل

قرر نادي مانشستر سيتي الاستغناء عن خدمات لاعبه إلكاي جوندوجان بداية من الصيف المقبل.

وبحسب "ديلي ميلي" الإنجليزية فإن نادي مانشستر سيتي أخبر اللاعب للبحث عن ناد آخر قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد الألماني مع مانشستر سيتي صيف 2023، خاصة أن اللاعب قبل موسمين قد جدد تعاقده مع متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكشفت الصحيفة أن جوندوجان شوهد على متن طائرة متجهة إلى مدريد الإثنين الماضي، ولايزال سبب رحلته إلى العاصمة الإسبانية غير معروف للآن.

أن خروج اللاعب من الفريق أتى بناء على رغبة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الذي يستعد لإجراء عدد من التغييرات في الفريق.

وانضم جوندوجان إلى مانشستر سيتي صيف 2016 قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر.

وخاض صاحب الـ31 عاما مع مانشستر سيتي الموسم الحالي 42 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 6 آخرين.

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