مجلس إدارة الرجاء المغربي يعلن استقالته الجماعية

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 00:44

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف محمد عبد المنعم في الرجاء

أعلن مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي استقالته الجماعية نهاية الموسم الحالي وإجراء انتخابات قريبة مقبلة.

ونشر النادي بيانا عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء كالآتي:

"عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي اجتماعا مساء اليوم لتدارس وضعية النادي الحالية وتقييم حصيلته من تاريخ الجمع العام المنعقد في 28 أكتوبر 2021 إلى غاية يومه.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - تقرير مغربي: الرجاء يفتقد لاعب وسطه.. واستعاد خدمات هذا الثنائي تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي تقرير مغربي: كاف يفتح تحقيقا في أحداث مباراة الأهلي والرجاء تقرير مغربي: العرجون يسابق الزمن لقيادة الرجاء أمام الأهلي

وبعد تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب المديري وتدارس تداعيات الوضعية الاستثنائية الحالية التي يعيشها النادي وأخدا بعين الاعتبار المصلحة العليا للفريق، قرار المكتب المديري تقديم استقالته الجماعية نهاية الموسم الرياضي الحالي والعودة لعقد جمع عام انتخابي".

ويعاني نادي الرجاء من أزمة مالية طاحنة تسبب في انتقادات لاذعة لمجلس الإدارة الحالي.

ويعيش النادي حالة غير مستقرة بعدما فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات لنادى الرجاء المغربى عقب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة الانضباط فرض عقوبة على الرجاء بمباراتين بدون جماهير لمباراتهم المقبلة في مسابقات الاتحاد الأفريقى، فضلا عن غرامة قدرها 24 ألف دولار أمريكي، لاستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمي الزجاجات ؛ بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف دولار لفشل النادى فى توفير التدابير الأمنية اللازمة.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.

ووصل الأهلي إلى نهائي المسابقة بعدما تخطى وفاق سطيف في نصف النهائي بنتيجة 6-2.

اقرأ أيضا:

الأهلي بطل دوري السلة

الأهلي بطل إفريقيا للطائرة

قائمة المحترفين في منتخب مصر

هدية من نيوكاسل لـ توتنام

سموحة يزيد أوجاع المصري

الرجاء الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
متعب: يجب أن يكون الأهلي هو الفعل في أزمة ملعب نهائي إفريقيا مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مستجدات ملعب نهائي دوري الأبطال.. والحسم خلال ساعات تاو ولاكاي في قائمة جنوب إفريقيا لتصفيات كأس الأمم تونس ومالي يوضحان موقف معلول وديانج من الانضمام للمعسكر الدولي مدرب وفاق سطيف: فخور بما قدمه فريقي أمام الأهلي.. واحترم موسيماني كثيرا أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا مصدر من كاف لـ في الجول: ننتظر رد الاتحاد المغربي بشأن ملعب مولاي عبد الله لاستضافة النهائي رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبي الأهلي
أخر الأخبار
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو - الزمالك والجيش.. وفرصة ليفربول لإشعال المنافسة دقيقة | الدوري المصري
تقرير: جوندوجان خارج حسابات مانشستر سيتي الموسم المقبل 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
مجلس إدارة الرجاء المغربي يعلن استقالته الجماعية 9 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عضو إدارة المصري: لن نقبل بتكرار أخطاء التحكيم معنا.. وسنطالب بالأجانب 9 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - عمرو الجندي: دوري السوبر تتويج لموسم الأهلي الاستثنائي 10 ساعة | كرة سلة
مسعود: الحادث عرفني غلاوتي لدى جماهير المصري.. سأعود لكرة القدم 10 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - إيهاب أمين: دوري السوبر هدية لجماهير الأهلي.. وحققنا هدفنا بحصد كل الألقاب 10 ساعة | كرة سلة
لمواجهة غينيا وإثيوبيا.. استدعاء أحمد حجازي لمنتخب مصر 10 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا