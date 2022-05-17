مجلس إدارة الرجاء المغربي يعلن استقالته الجماعية

أعلن مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي استقالته الجماعية نهاية الموسم الحالي وإجراء انتخابات قريبة مقبلة.

ونشر النادي بيانا عبر صفحته على "فيسبوك"، جاء كالآتي:

"عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي اجتماعا مساء اليوم لتدارس وضعية النادي الحالية وتقييم حصيلته من تاريخ الجمع العام المنعقد في 28 أكتوبر 2021 إلى غاية يومه.

وبعد تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب المديري وتدارس تداعيات الوضعية الاستثنائية الحالية التي يعيشها النادي وأخدا بعين الاعتبار المصلحة العليا للفريق، قرار المكتب المديري تقديم استقالته الجماعية نهاية الموسم الرياضي الحالي والعودة لعقد جمع عام انتخابي".

ويعاني نادي الرجاء من أزمة مالية طاحنة تسبب في انتقادات لاذعة لمجلس الإدارة الحالي.

ويعيش النادي حالة غير مستقرة بعدما فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبات لنادى الرجاء المغربى عقب الأحداث التى شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وقررت لجنة الانضباط فرض عقوبة على الرجاء بمباراتين بدون جماهير لمباراتهم المقبلة في مسابقات الاتحاد الأفريقى، فضلا عن غرامة قدرها 24 ألف دولار أمريكي، لاستخدام الدخان والقنابل والليزر ورمي الزجاجات ؛ بالإضافة إلى غرامة قدرها 20 ألف دولار لفشل النادى فى توفير التدابير الأمنية اللازمة.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.

ووصل الأهلي إلى نهائي المسابقة بعدما تخطى وفاق سطيف في نصف النهائي بنتيجة 6-2.

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