متعب: يجب أن يكون الأهلي هو الفعل في أزمة ملعب نهائي إفريقيا

شدد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة على ضرورة حذر الأهلي مما يدور من الاتحاد الإفريقي بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "يجب أن يعترض الأهلي بكل قوة على حكم مباراة نهائي إفريقيا ضد الوداد ويطالب بتعيين طاقم حكام أوروبي للمواجهة".

وأضاف "على إدارة الأهلي شراء حصة جمهور الأهلي بالكامل من تذاكر المباراة النهائية حتى إذا لم يحضر هذا العدد من جمهور الأهلي في المدرجات".

وواصل "لأن في حالة حضور عدد أكبر من جمهور الوداد وقتها يستطيع الأهلي الاحتجاج رسميا على المباراة وسيكون معه الحق".

وأكمل "إذا قرر الاتحاد الإفريقي تعيين بكاري جاساما لنهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون بذلك يريد توجيه اللقب إلى طرف معين".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون الأهلي هو الفعل ولا ينتظر أن تقع الحادثة ثم يبدأ التحرك ويكون هو رد الفعل كما يحدث دائما مع الطرف المصري في أي أزمة خارجية".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال يوم 30 مايو الجاري، وتقام المباراة في ملعب محمد الخامس في المغرب.

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