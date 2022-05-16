رئيس المصري: عقوبات كاف على حسب الأهواء.. ولا توجد أزمة مستحقات في الفريق

شدد سمير حلبية رئيس النادي المصري على أن عقوبات الاتحاد الإفريقي ضد ناديه جاءت ظالمة ودون الاستناد إلى اللوائح.

وأصدر كاف عقوباته تجاه المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان في إياب ربع نهائي الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال سمير حلبية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "عقوبات كاف على المصري قاسية وظالمة، ظلم الحكم هو سبب المشكلة ولم يتعرض للحساب".

وأضاف "العقوبات جاءت على حسب الأهواء وليس اللوائح، سنقوم بإرسال مذكرة وسنتظلم على القرار".

وواصل "لم نكمل نصف الدوري، وأقل لاعب في الفريق حصل على 60% من مستحقاته وكل اللاعبين الجدد حصلوا على 80%. الأزمة سببها شخص أو اثنين لديهما ميول غير جيدة والفريق في معسكر دائم وبالتالي يحدث اجتماعات دائمة بين اللاعبين وفي أوقات كثيرة تكون طموحاتهم أكبر من التعاقدات".

وتابع "أنهينا التعاقد مع أحمد شديد قناوي بالتراضي بين الطرفين وحصل على كل مستحقاته دون أن يتنازل عن شيء".

وأردف "لا توجد أي مستحقات متأخرة لمدير الشعباني، الحديث عن عدم وجود تواصل معه أمر غير منطقي فالاتصال دائم مع مدير الكرة وهو حلقة الوصل بين الإدارة والمدرب وتواصلت معه بشكل شخصي وسأتواجد في معسكر الفريق غدا".

وأتم "أحمد مسعود عقده مستمر معنا حتى نهاية الموسم، أبلغته بأن علاجه كله سيكون على حساب النادي".

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