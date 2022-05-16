إيفونا: إذا عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي.. والأحمر لا يتأثر باللعب في أي مكان

تمنى ماليك إيفونا لاعب الأهلي السابق ومنتخب الجابون العودة بالزمن لاستكمال مسيرته مع القلعة الحمراء.

ماليك إيفونا النادي : الصفاقسي الأهلي

وقال إيفونا عبر قناة أون تايم سبورتس: "إذا عاد بي الزمن لن أرحل عن الأهلي وسأكمل مسيرتي الكروية في القلعة الحمراء".

وأضاف "أتذكر جمهور الأهلي دائما وتشجعيه للفريق واللاعبين وصراخهم في المدرجات وعلاقتي بهم رائعة".

وأكمل "رحلت عن الأهلي في صفقة جيدة والنادي استفاد ماديا من بيعي".

وأشار "أفضل هدف سجله مع الأهلي كان ضد الزمالك".

وكشف "الآن أنا غير مرتبط بأي ناد ولدي العديد من العروض سأدرسها جيدا قبل تحديد خطوتي المقبلة".

وبسؤاله الأهلي أم الوداد في نهائي إفريقيا رد قائلا: "الفريقان رائعان وهذه أفضل إجابة الأفضل سيفوز، الوداد لديه أفضلية اللعب على أرضه وجماهيره وفيما يخص اللقب الأهلي لديه خبرات كبيرة ولا يتأثر كثيرا بالمكان الذي سيلعب فيه".

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