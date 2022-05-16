إيهاب جلال: لن نهد ما فعله الجهاز السابق.. وهذا كواليس حديثي مع صلاح بعد الإصابة

الإثنين، 16 مايو 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

شدد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر على أنه وجهازه الفني سيحاول البناء على ما قدمه الجهاز السابق مشيرا لحديثه مع صلاح حول إصابته وأنه بخير.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لقناة صدى البلد: "لسنا هنا لنقوم بهد ما قام به الجهاز الفني السابق، سنحتفظ بالإيجابيات ونكمل عليها ونعالج السلبيات إن وجدت".

وأضاف "قد يكون هناك بعض التغيير في أسلوب اللعب إلى حد ما ولكن ليس بشكل كبير".

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وتابع "الباب مفتوح أمام جميع اللاعبين للتواجد في المنتخب بعيدا عن السن خصوصا في الفترة القريبة".

واستكمل "تواصلت مع صلاح وهو بخير، شعر بأنه قد يتعرض لإصابة ففضل الخروج".

وغادر صلاح مباراة فريقه ليفربول مع تشيلسي مصابا بعد 30 دقيقة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأتم "عبد الله السعيد لاعب كبير ويستحق التواجد مع منتخب مصر ولكن ما زال الوقت مبكرا فأمامنا أسبوعين على الأقل لحسم الاختيارات".

ويبدأ إيهاب جلال مهمته مع منتخب مصر بمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

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