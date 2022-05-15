بعد أحداث نهضة بركان - كاف يعلن عقوباته ضد المصري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوباته على النادي المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان.

وودع المصري الكونفدرالية الإفريقية على يد نهضة بركان من الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا في برج العرب بهدفين مقابل هدف واحد والهزيمة في المغرب بهدف دون رد.

وحدثت بعض المناوشات بعد المباراة نتج عنها العقوبات التالية: