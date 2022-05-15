بعد أحداث نهضة بركان - كاف يعلن عقوباته ضد المصري
الأحد، 15 مايو 2022 - 17:28
كتب : حامد وجدي
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوباته على النادي المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان.
وودع المصري الكونفدرالية الإفريقية على يد نهضة بركان من الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا في برج العرب بهدفين مقابل هدف واحد والهزيمة في المغرب بهدف دون رد.
وحدثت بعض المناوشات بعد المباراة نتج عنها العقوبات التالية:
-معاقبة محمود جابر المدير الإداري بالإيقاف ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالاتحاد الأفريقي وتغريمه عشرة آلاف دولار.
-إيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد أربع مباريات وتغريمه عشرة آلاف دولار.
-إيقاف فريد شوقي ومحمد عبداللطيف جريندو لأربع مباريات وغرامة عشرة آلاف دولار لكل منهما.
يذكر أن المصري يتواجد في المركز الـ12 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.
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