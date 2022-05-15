بعد أحداث نهضة بركان - كاف يعلن عقوباته ضد المصري

الأحد، 15 مايو 2022 - 17:28

كتب : حامد وجدي

المصري - غزل المحلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوباته على النادي المصري بعد أحداث مباراة نهضة بركان.

وودع المصري الكونفدرالية الإفريقية على يد نهضة بركان من الدور ربع النهائي بعد الفوز ذهابا في برج العرب بهدفين مقابل هدف واحد والهزيمة في المغرب بهدف دون رد.

وحدثت بعض المناوشات بعد المباراة نتج عنها العقوبات التالية:

أخبار متعلقة
أوليفر كان عن ليفاندوفسكي: لا أحد أكبر من بايرن ميونيخ التشكيل الفائز لا يتغير - جيرو يقود هجوم ميلان أمام أتالانتا سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي هذه أمنيات رونالدينيو بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

-معاقبة محمود جابر المدير الإداري بالإيقاف ستة أشهر عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالاتحاد الأفريقي وتغريمه عشرة آلاف دولار.

-إيقاف مجدي تراوي المدرب المساعد أربع مباريات وتغريمه عشرة آلاف دولار.

-إيقاف فريد شوقي ومحمد عبداللطيف جريندو لأربع مباريات وغرامة عشرة آلاف دولار لكل منهما.

يذكر أن المصري يتواجد في المركز الـ12 للدوري المصري برصيد 20 نقطة.

اقرأ أيضا:

عودة مجنونة لـ مانشستر سيتي

سيناريوهات فوز مانشستر سيتي وليفربول بالدوري

إنجاز جديد لـ ميار شريف

نابولي يرسل جنوى للدرجة الثانية في ليلة وداع إنسيني

المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
مصدر من كاف يوضح لـ في الجول سبب رفض طلب مصر باستضافة نهائي الكونفدرالية.. وخطوة بسبب الأهلي ملعب جودسويل أكبابيو في نيجريا يستضيف نهائي الكونفدرالية وتحديد موعده مصدر من كاف يكشف سبب عدم الإعلان عن ملعب مباراة نهائي الكونفدرالية الكونفدرالية - أورلاندو بايرتس يهزم الأهلي الليبي ويضع قدما في النهائي الكونفدرالية - مازيمبي يصعق نهضة بركان في الوقت القاتل ويقترب من النهائي الكونفدرالية - كاف يرفض حضور جماهير أهلي طرابلس أمام أورلاندو لدواعٍ أمنية كاف يعاقب مازيمبي عقب أحداث مواجهة بيراميدز مصدر من المكتب التنفيذي لـ في الجول يكشف الأقرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
أخر الأخبار
لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم 50 ثاتيه | الدوري الإسباني
برسالة مؤثرة.. ديبالا يودع جماهير يوفنتوس 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) إنبي.. انطلاق المباراة 22 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تريزيجيه على رادار النصر السعودي 27 دقيقة | المحترفون
أزمة جديدة؟ الأهلي يعلن استدعاء ثلاثي الفريق للأجندة الدولية في يوم نهائي إفريقيا 34 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يكسر عقدة عمرها عام كامل بفوز ثمين على سيراميكا كليوبترا 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة 4 لاعبو ليفربول يحتفلون مع مؤمن زكريا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي