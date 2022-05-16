الدوري الفرنسي - مبابي "أفضل لاعب" يثير الفضول حول مستقبله.. وبنزيمة الأفضل "خارج فرنسا"

توج كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022.

جاء ذلك التتويج للمرة الثالثة على التوالي في مسيرته، معادلا زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الحالي الذي فاز بالجائزة نفس عدد المرات مع باريس سان جيرمان.

ويحتكر باريس هذه الجائزة منذ 2015-2016، بواقع 3 مرات لإبرا، ومرة لكل من إدينسون كافاني ونيمار.

وتفوق مبابي على وسام بن يدر مهاجم موناكو وديميتري باييه نجم مارسيليا ولوكاس باكيتا لاعب ليون.

وسجل مبابي 25 هدفا وصنع 17، ليتصدر قائمتي الهدافين وصناع الأهداف.

ومن جانبه أثار مبابي المزيد من الفضول بشأن مستقبله، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال مبابي: "ستعرفون جميعا بشأنه قريبا. الأمر شبه انتهى. لقد اتخذت قراري تقريبا".

وبحسب راديو مونت كارلو فإن مبابي سيعلن قراره في الثامن والعشرين من مايو، قبل التحاقه بمنتخب فرنسا خلال الأجندة الدولية.

على الناحية الأخرى واصل كريم بنزيمة نجم ريال مدريد احتكاره لجائزة أفضل لاعب خارج فرنسا، للعام الثالث على التوالي.

وجاء تشكيل الموسم كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

خط الدفاع: جوناثان كلاوس (لينس) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - ويليام ساليبا (مارسيليا) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

خط الوسط: سيكو فوفانا (لينس) - أوريليان تشاوميني (موناكو) - ديميتري باييه (مارسيليا)

خط الهجوم: مارتن تيرييه (رين) - وسام بن يدر (موناكو) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

وفاز بنزيمة بهذه الجائزة على حساب عثمان ديمبيلي جناح برشلونة وثيو هيرنانديز ظهير ميلان ومايك مينيان حارس نفس الفريق، ونجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

وفاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الفرنسي، ليزيد جوائز باريس سان جيرمان بطل الدوري.

على الناحية الأخرى فاز برونو جينيسيو المدير الفني لفريق رين بجائزة أفضل مدرب في الدوري.

وفاز ويليام ساليبا مدافع مارسيليا بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري.

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