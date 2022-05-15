فوز لا يكفي.. الأهلي الليبي يودع الكونفدرالية رغم انتصاره على أورلاندو بايرتس
الأحد، 15 مايو 2022 - 21:32
كتب : FilGoal
تغلب الأهلي الليبي على مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
سجل هدف الفوز علي أبو عرقوب في الدقيقة 89.
وشهدت المباراة اعتراضات حادة من الأهلي على حكم اللقاء الجامبي باكاري جاساما.
ونشرت صفحة الأهلي عقب المباراة صورة الحكم معلقة عليها: رجل المباراة.
وفاز أورلاندو بايرتس ذهابا بهدفين دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 2-1.
وينتظر أورلاندو الفائز من مازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي في نهائي البطولة.
وتقام المباراة النهائية على جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية، في العشرين من مايو الجاري.
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