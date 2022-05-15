تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام فاركو

الأحد، 15 مايو 2022 - 20:07

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - بيراميدز X الصفاقسي

دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بالثنائي إبراهيم عادل ورمضان صبحي في هجوم فريقه أمام فاركو.

ويلعب بيراميدز ضد فاركو في الجولة الـ19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي

الوسط: إبراهيما توريه – عبد الله السعيد – وليد الكرتي – محمود صابر

الهجوم: إبراهيم عادل – رمضان صبحي

بينما جاء تشكيل فاركو كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عبد الله بكري – رامي صبري – أحمد عبد العزيز – عزمي غوما

الوسط: جيفرسون – أحمد البحراوي – سوكاري – محمود حمادة

الهجوم: رزقي حمرون – أحمد شريف

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز السادس بـ26 نقطة.

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