تشكيل بيراميدز - رمضان وإبراهيم عادل يقودان الهجوم أمام فاركو
الأحد، 15 مايو 2022 - 20:07
كتب : أحمد الخولي
دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بالثنائي إبراهيم عادل ورمضان صبحي في هجوم فريقه أمام فاركو.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد فاركو في الجولة الـ19 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أسامة جلال – محمد حمدي
الوسط: إبراهيما توريه – عبد الله السعيد – وليد الكرتي – محمود صابر
الهجوم: إبراهيم عادل – رمضان صبحي
بينما جاء تشكيل فاركو كالآتي:
المرمى: محمد صبحي
الدفاع: عبد الله بكري – رامي صبري – أحمد عبد العزيز – عزمي غوما
الوسط: جيفرسون – أحمد البحراوي – سوكاري – محمود حمادة
الهجوم: رزقي حمرون – أحمد شريف
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فاركو في المركز السادس بـ26 نقطة.