النني: واثق من تأهل أرسنال لـ دوري الأبطال.. والأمور ليست في يدي بخصوص التجديد

الأحد، 15 مايو 2022 - 19:51

كتب : FilGoal

محمد النني

شدد محمد النني لاعب وسط أرسنال على ثقته في قدرة فريقه على التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق به في تجديد التعاقد.

ويتنافس أرسنال مع توتنام على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث يحتاج الجانرز للفوز على نيوكاسل غدا الاثنين لاستعادة مركزه.

وقال النني في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "بالطبع أنا واثق من أن التأهل لدوري الأبطال ما زال في أيدينا. كل شيء يعود إلينا، وبالطبع سنقاتل من أجله".

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وواصل "لقد تحدثنا عن يوم الخميس ولقد أصبح من الماضي الآن. سنذهب هناك يوم الاثنين للفوز بالمباراة. نحن نركز على ذلك بنسبة 100 في المائة رغم أنها ستكون مباراة صعبة بالطبع".

Arsenal open contract talks with Mohamed Elneny - Football Today

وتابع "نحن فريق قوي، وأي خصم في الدوري الممتاز قوي أيضا. مواجهة الخميس لن تغير أي شيء. لدينا مباراتان، إذا فزنا فسنكون في المراكز الأربعة الأولى ولا يتعين علينا الاعتماد على نتائج أي فريق آخر".

ويلعب أرسنال مع نيوكاسل غدا الاثنين في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

واستكمل "أقوم بعملي دائما وأترك المدرب ليقوم بعمله أيضا وأحترم قراراته. إنه دائما ما يفعل الشيء الصحيح للفريق".

واستطرد "كان توماس بارتي وجرانيت شاكا يلعبان ويؤديان أداء جيدا حقا، ولم يكن هناك أي شيء يمكن شرحه. لقد علمت فقط أنني يجب أن أكون جاهزا، نعمل كفريق وفي كرة القدم يمكن أن يتغير كل شيء في ثانية واحدة".

وأردف "عندما تلعب فجأة ويمكن للجماهير رؤيتك وتشعر أنك تلعب بشكل جيد. عندما تفوز تشعر بهذا التغيير. أنا فخور حقا عندما أسمع شيئا جدا عني فالجميع يرى مدى صعوبة العمل في هذا النادي".

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وأكمل "لقد قلت من قبل، إذا كان آرسنال يريدني فهو فريقي وعائلتي. لكن هذا ليس قراري، لابد أن أنتظرهم".

وأتم "منذ اليوم الأول الذي أتيت فيه إلى هنا شعرت وكأننا عائلة واحدة. نحن نعمل بهذه الطريقة حقا، إنه ناد جميل".

وشارك النني أساسيا مع أرسنال في آخر خمس مباريات بعد إصابة توماس بارتي مع أخبار عن رغبة الجانرز في تجديد التعاقد مع لاعب الوسط الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

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