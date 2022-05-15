تقرير: تريزيجيه على رادار النصر السعودي

بحسب صحيفة "الوئام" الإلكترونية السعودية، فإن نادي النصر يستهدف التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي المعار من أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقا للمصدر ذاته فإن النصر دخل في مفاوضات مع تريزيجيه بالفعل لتدعيم صفوفه باللاعب المصري الدولي في الموسم المقبل.

وأوضحت مصادر داخل نادي النصر للصحيفة السعودية إن تريزيجيه يملك عرضا من نادي بشكتاش التركي الراغب في التعاقد معه.

واعتبروا ذلك العرض تهديدا لفكرة انتقاله إلى النصر.

ولعب تريزيجيه 53 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، مسجلا ثمانية أهداف.

ويقضي تريزيجيه -27 عاما- النصف الثاني من الموسم في صفوف باشاك شهير، قبل عودته إلى أستون فيلا، الذي تعاقد معه من قاسم باشا التركي مقابل 10 مليون يورو في يوليو 2019.

وبدأ اللاعب مسيرته بين ناشئي الأهلي، قبل انتقاله إلى أندرلخت البلجيكي للمرة الأولى معارا في صيف 2015، ثم في صفقة انتقال دائم في الصيف التالي.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي بـ 51 نقطة من 26 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني، و10 نقاط عن الاتحاد المتصدر.