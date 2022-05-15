استبعاد ساو تومي وعودة موريشيوس إلى تصفيات كأس أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استبعاد ساو تومي من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب مشاركة لاعب غير مصرح له باللعب في مواجهة موريشيوس.

جاء ذلك في الدور الأول من تصفيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأصدر اتحاد موريشيوس لكرة القدم بيانا جاء فيه:

بعد الاحتجاج الذي أرسله الاتحاد الموريشيوسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن قانونية مشاركة دوس أنجوس لاعب ساو تومي، قبل كاف الحجج المقدمة من الطرف الموريشيوسي.

أيضا تم تغريم ساو تومي مبلغ 10 آلاف دولار، واعتبارها خاسرة لمباراة الذهاب بنتيجة 3-0 لصالح موريشيوس التي تأهلت إلى مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

بذلك ينضم منتخب موريشيوس إلى المجموعة الأولى مع نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو، والأخير سيكون أول خصومه في التصفيات خلال الأسابيع المقبلة.