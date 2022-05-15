تشكيل برشلونة – بويج وبالدي أساسيان أمام خيتافي

الأحد، 15 مايو 2022 - 19:01

كتب : FilGoal

ريكي بويج - برشلونة

عاد ريكي بويج إلى التشكيل الأساسي لـ برشلونة في مواجهة خيتافي بالجولة 37 للدوري الإسباني.

ويبدأ بويج أساسيًا للمرة الثانية فقط في الدوري هذا الموسم بعد مباراة ريال مايوركا مطلع العام الجاري.

كما يشارك أوسكار مينجيزا في قلب الدفاع، ويبدأ أليكس بالدي في مركز الظهير الأيسر.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 72 نقطة، وضمن صعوده بالفعل لدوري أبطال أوروبا.

ويسعى برشلونة لحسم تأهله هذه الجولة إلى كأس السوبر الإسباني.

ويحتل خيتافي المركز 15 برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط، ويسعى بدوره لضمان بقائه رسميًا في المسابقة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: داني ألفيش – أوسكار مينجيزا – كليمنت لونجليه – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – ريكي بويج – جافي

الهجوم: فيران توريس – بيير إيمريك أوباميانج - ممفيس ديباي

دكة البدلاء: نيتو – لازار كاريفيتش – صامويل أومتيتي – ميكا مارمول – ألفارو سانز - خاندرو – عثمان ديمبيلي – أداما تراوري – مارتن برايثوايت – لوك دي يونج

تشكيل خيتافي:

حراسة المرمى: دافيد سوريا

الدفاع: داميان سواريز – دجيني داكونام – خورخي كوينكا – ماتياس أوليفيرا

الوسط: نيمانيا ماكسيموفيتش – كارليس ألينيا – ماورو أرامباري – أوكاي يوكوشلو

الهجوم: إينيس أونال – بورخا مايورال

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