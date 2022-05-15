لحظة الوداع.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل لويس سواريز بنهاية الموسم

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:46

كتب : زكي السعيد

لويس سواريز - أتليتكو مدريد

أعلن نادي أتليتكو مدريد عن رحيل نجمه لويس سواريز بنهاية الموسم الجاري.

وذكر أتليتكو مدريد أن ملعب واندا متروبوليتاو سيودّع اليوم الثنائي لويس سواريز وهيكتور هيريرا خلال مباراة إشبيلية.

وينتهي عقد سواريز وهيريرا مع نهاية الموسم الجاري، ليعلن أتليتكو عن عدم تجديدهما رسميًا.

ويبدأ سواريز أساسيًا في تشكيل أتليتكو مدريد، بينما يجلس المكسيكي هيريرا على مقاعد البدلاء.

سواريز (35 عامًا) انضم إلى أتليتكو مدريد قادمًا من برشلونة مقابل 7 ملايين يورو في صيف 2020، ليقوده للتتويج بالدوري الإسباني في موسمه الأول بتسجيله 21 هدفًا في المسابقة.

ولم يسجل سواريز إلا 13 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، وابتعد بالكامل عن التشكيل الأساسي للروخيبلانكوس خلال الدور الثاني للمسابقة.

أمّا هيريرا (32 عامًا)، فانضم إلى أتليتكو مدريد صيف 2019 قادمًا من بورتو في صفقة انتقال حر.

وخاض هيريرا إجمالًا 77 مباراة مع أتليتكو، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 4 أهداف.

ومن المُنتَظر أن يبدأ هيريرا مسيرته مع هيوستن دينامو الأمريكي الذي أعلن عن التعاقد مع رسميًا في مارس الماضي.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، وقد ضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتاج أتليتكو مدريد معجزة لاحتلال المركز الثاني والتأهل لكأس السوبر الإسباني، إذ تفصله 5 نقاط عن برشلونة قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.

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