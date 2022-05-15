التشكيل – ناتشو ظهير لـ ريال مدريد.. وشقيقه أليكس يقود قادش

الأحد، 15 مايو 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

ناتشو - أليكس - ريال مدريد - قادش

عاد ماركو أسينسيو للتشكيل الأساسي لـ ريال مدريد في مواجهة قادش بالجولة 37 للدوري الإسباني على ملعب نويفو ميرانديّا.

كما يشارك ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر مع ريال مدريد، ويواجه شقيقه أليكس فيرنانديز قائد قادش.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد بمجموعة أغلبها لم يشارك بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام ليفانتي.

ويبدأ الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى مجددًا بعد أن لعب أساسيًا أمام أتليتكو مدريد، كما يشارك أسينسيو وماريانو دياز في الهجوم بجوار رودريجو.

ويظهر إدين هازارد على مقاعد البدلاء بعد غياب طويل للإصابة، فيما يغيب لوكا مودريتش للإيقاف، مع إراحة كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني قبل جولتين، فيما يحتل قادش المركز 17 برصيد 35 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو – ماريانو دياز – رودريجو

دكة البدلاء: توني فويدياس – دييجو – داني كارباخال – ماريو خيلا – فيرلان ميندي – داني سيبايوس – إدواردو كامافينجا – إدين هازارد – خوانمي لاتاسا

تشكيل قادش:

حراسة المرمى: خيريمياس ليديسما

الدفاع: سيرخيو أكابو – لويس هيرنانديز – فالي خيمينيز – لويس ألفونسو إسبينو

الوسط: روبين سوبرينو – أليكس فيرنانديز – روبين ألكاراز – أسامة إدريسي

الهجوم: لوكاس بيريز – ألفارو نيجريدو

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