عودة سريعة لـ بريمن إلى الدوري الألماني.. وهامبورج إلى الملحق بسيناريو مجنون

صعد فيردر بريمن إلى الدوري الألماني الممتاز، بفوزه على يان ريجينسبورج بهدفين دون رد في ملعب فيزير شتاديون، بالجولة 34 -الأخيرة- لدوري الدرجة الثانية.

وكان بريمن في حاجة إلى نقطة واحدة من مباراته الأخيرة ليصعد رسميًا إلى الدوري الممتاز.

واحتشدت جماهير بريمن بكثافة قبل المباراة استعدادًا لعودة فريقها العريق إلى دوري الكبار بعد موسم وحيد في الدرجة الثانية.

وسجل نيكلاس فولكروج هدف التقدم لـ بريمن بالدقيقة العاشرة، قبل أن يقتل مارفين دوكش المباراة بهدفٍ ثانٍ لأصحاب الأرض في الدقيقة 51.

ورفع بريمن رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني تحت قيادة المدرب أولي فيرنر صاحب الـ 34 عامًا.

وبات بريمن ثاني الصاعدين للدوري الألماني بعد شالكه متصدر الترتيب واذلي ضمن صعوده في وقتٍ سابق بالفعل وعودته للدوري الممتاز.

وسبق لـ بريمن التتويج بالدوري الألماني الممتاز 4 مرات تاريخيًا، آخرها 2003\2004.

عريق ثالث

مع صعود شالكه وبريمن، كان الدور على العريق الثالث هامبورج الذي قاتل لخطف بطاقة الملحق، ونجح في تأمينه بصعوبة.

هامبورج فاز على مضيفه هانزا روستوك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب أوستسشتاديون.

ودخل هامبورج في مأزق بتأخره في النتيجة بعد 13 دقيقة بهدف نيكو نيدهارت.

لكن هامبورج عاد بثلاثية متتالية بواسطة روبيرت جلاتسيل، وسيباستيان شونلاو، وميكيل كوفمان، في الدقائق: 50، و75، و85.

فيما سجّل لوكاس فروده هدفًا ثانيًا لأصحاب الأرض أثار الرعب في أنفس جمهور هامبورج قبل أن تنتهي المباراة بانتصاره.

ليرفع هامبورج رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن دارمشتاد الرابع الذي يمتلك بدوره 60 نقطة أيضًا.

ولم يكن فوز دارمشتاد بثلاثية دون رد على بادربورن في نفس التوقيت كافيًا ليحجز مكانه في مُلحق الصعود.

ويلعب هامبورج أمام هيرتا برلين في مباراتين ذهاب وإياب لحجز مقعد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واحتل هيرتا برلين المركز 16 في القسم الأول الذي انتهى يوم أمس، ليضطر إلى ملاقاة هامبورج يومي 19 و23 مايو الجاري.

الهابطون

وهبط إلى دوري القسم الثالث إنجلوشتاد صاحب المركز الأخير، وإرتجيبريجيه أوي صاحب المركز قبل الأخير، بينما يخوض دينامو دريسدن ملحق الهبوط باحتلاله المركز 16.

وكان جروثر فيورث وأرمينيا بيلفيلد قد هبطا من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل.

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