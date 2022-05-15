التشكيل الفائز لا يتغير - جيرو يقود هجوم ميلان أمام أتالانتا

الأحد، 15 مايو 2022 - 17:17

كتب : FilGoal

ميلان - جنوى - الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

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خط الوسط: ساندرو تونالي - فرانك كيسي - أليكسيس سايليمايكرس - رادي كرونيتش - رافاييل لياو

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

ويتواجد ميلان في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الوصيف.

على الجانب الآخر، يحتل أتالانتا المركز الثامن برصيد 59 نقطة.

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