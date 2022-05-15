التشكيل الفائز لا يتغير - جيرو يقود هجوم ميلان أمام أتالانتا

نابولي يرسل جنوى إلى الدرجة الثانية في ليلة وداع القائد إنسيني

أليجري: علينا أن نودع كيليني وديبالا بأفضل طريقة ممكنة

رومانو: بيريسيتش ينتظر تشيلسي.. وإنتر يراقب الموقف

إنزاجي بعد التتويج بكأس إيطاليا: لا نعرف الاستسلام.. الآن نسعى لحسم الدوري

بعد التتويج بالكأس.. رئيس إنتر: أثق في التتويج بلقب الدوري على حساب ميلان