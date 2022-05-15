التشكيل الفائز لا يتغير - جيرو يقود هجوم ميلان أمام أتالانتا
الأحد، 15 مايو 2022 - 17:17
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.
حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: دافيدي كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: ساندرو تونالي - فرانك كيسي - أليكسيس سايليمايكرس - رادي كرونيتش - رافاييل لياو
خط الهجوم: أوليفييه جيرو
ويتواجد ميلان في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الوصيف.
على الجانب الآخر، يحتل أتالانتا المركز الثامن برصيد 59 نقطة.
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