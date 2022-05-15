هذه أمنيات رونالدينيو بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا

يتمنى رونالدينيو نجم برشلونة السابق تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد.

ويصطدم ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أواخر هذا الشهر.

وقال رونالدينيو لراديو مونت كارلو: "إنهما فريقان جيدان".

وأضاف "لديهما لاعبون جيدون للغاية. أتمنى لهما الأفضل".

وتابع "ريال مدريد فريق جيد جدا. يقوم بعمل عظيم"، وأكمل ضاحكا "لكن بما أنني أحب برشلونة كثيرا، فأنا مع ليفربول".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في باريس.

المباراة ستقام يوم السبت 28 مايو الجاري.

ويدخلها ريال مدريد بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا، وقد يحصد لقب الدوري الإنجليزي أيضا في حالة تعثر منافسه مانشستر سيتي في مباراته المتبقية أمام أستون فيلا، وفوز الريدز على ساوثامبتون وولفرهامبتون.

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مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بكأس إنجلترا في غرفة الملابس بملعب ويمبلي 😍



MOSALAH/IG pic.twitter.com/DwYA7iCQ94 — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

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