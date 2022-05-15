طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابات لاعبي الفريق.. وموعد عودة ميكيسوني

الأحد، 15 مايو 2022 - 11:08

كتب : FilGoal

الأهلي - وفاق سطيف

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي عن مستجدات إصابات لاعبي الفريق أمام وفاق سطيف.

وطمأن أبو عبلة جماهير الأهلي على اللاعبين وأن جميع الإصابات خفيفة والتبديلات كانت فقط لعدم المجازفة.

بينما كشف عن عودة ميكيسوني بعد شهرين ونصف تقريبا بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

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وقال أحمد أبو عبلة عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الحمد لله إصابات الفريق أمام وفاق سطيف كانت بسيطة ولا توجد خطورة".

وكشف أبو عبلة "أليو ديانج شعر بانزعاج وألم بسيط في الركبة وزال الألم بعد ذلك والفحوصات جاءت جيدة وفضلنا تغييره للاطمئنان فقط".

وتابع "شعر ياسر إبراهيم بآلام في العضلة الخلفية ولذلك فضلنا عدم المجازفة وتم استبداله لإنها بداية شد وإن شاء الله يكون ذلك هو التشخيص بعد التأكد من الفحوصات".

وأضاف طبيب الأهلي "رامي ربيعة عانى من كدمة بسيطة في العضلة الأمامية لكن الأمر لا يدعو للقلق".

أما عن التأهيل فأوضح "وصلنا لمراحل متقدمة جدا في برنامج عمرو السولية التأهيلية ومن المتوقع خلال أيام قليلة جدا يشارك بشكل طبيعي".

وكشف أبو عبلة "هناك أخبار جيدة بشأن بدر بانون وأنه سيصل إلى القاهرة اليوم الأحد ومن المتوقع أن نراه في أول تدريب للفريق، سيجري تدريبات تأهيلية أولا قبل المشاركة بشكل طبيعي".

واختتم أبو عبلة تصريحاته "تعرض لويس ميكيسوني لجزع في الرباط الداخلي للركبة بدرجة فوق المتوسطة، من المقرر أن نبدأ تأهيل بعد ثلاثة أسابيع ولمدة شهر أي أن فترة غيابه ستصل ما بين شهرين إلى شهرين ونصف".

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