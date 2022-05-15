الأهلي يستأنف تدريبات الإثنين استعدادا لـ الدوري.. وفحص طبي للثلاثي المصاب

الأحد، 15 مايو 2022 - 12:55

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - وفاق سطيف

يستأنف فريق الأهلي تدريباته غدا الإثنين استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الأربعاء في الدوري المصري.

وعادت بعثة الأهلي من الجزائر صباح اليوم بعد حسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة اليوم بعد العودة من الجزائر على أن يتم استئناف التدريبات عصر غد.

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ومن جانبه شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على أهمية مباراة البنك الأهلي وغلق ملف دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخضع ثلاثي الأهلي أليو ديانج وياسر إبراهيم ورامي ربيعة فحص طبي غدا الإثنين قبل انطلاق المران.

وعانى الثلاثي من إصابات منوعة خلال مواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى ياسر إبراهيم من آلام في العضلة الخلفية بينما تعرض ربيعة لكدمة في العضلة الأمامية واشتكى أليو ديانج من انزعاج في الركبة.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 14 مباراة ويمتلك الفريق أربع مباريات مؤجلة.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك المتصدر بـ 8 نقاط، وللفريق الأحمر أربع مباريات مؤجلة.

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