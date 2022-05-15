طلائع الجيش يكشف حقيقة تغيير ملعب مواجهة الزمالك.. وموقف لاشين وبسام

نفى أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش تغيير ملعب مواجهة فريقه أمام الزمالك في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تقدم بطلب لتغيير ملعبه في الدوري إلى بتروسبورت بدلا من القاهرة.

وقال أحمد المهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مستوى طلائع الجيش في تصاعد الفترة الحالية ونتمنى أن نستمر في ذلك لنضع النادي في المكانة التي يستحقها".

وكشف المهدي "لم يصلنا أي إخطار بتغيير ملعب مواجهة الزمالك، وحتى الآن المباراة كما هي في استاد القاهرة".

وشدد "سواء كانت المباراة في استاد القاهرة أو ملعب آخر فلا اعتراض بالنسبة لنا لأنها مباراة الزمالك ومن حقه اختيار ملعبه".

أما عن استعدادات فريقه أوضح "استعداداتنا لمباراة الزمالك مثل كافة المباريات على قدم وساق لأن كل لقاءات الدوري الحالي صعبة".

وبسؤاله عن حقيقة انتقال مهند لاشين إلى الزمالك أوضح "بيع اللاعب أو التمسك به حق أصيل لمجلس الإدارة، تركيزنا حاليا على مباريات الدوري خاصة وأن المسابقة لا تزال في منتصفها".

وشدد "نادي طلائع الجيش لا يقف أمام مصلحة أي لاعب ولكن من المبكر الحديث عن سوق الانتقالات ونحن في منتصف الدوري".

أما عن رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق كشف "وضع محمد بسام يختلف عن مهند لاشين لأن عقد بسام ينتهي بنهاية الموسم الجاري وكان لاعبا مع الفريق منذ 14 عاما".

واختتم تصريحاته "حتى الآن لم يستقر محمد بسام على وجهته المقبلة ولم يحسم أمره".