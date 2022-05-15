أليجري: علينا أن نودع كيليني وديبالا بأفضل طريقة ممكنة

طلب ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس من لاعبيه تقديم أفضل ما لديهم أمام لاتسيو من أجل نهاية سعيدة لمشوار الثنائي جورجيو كيليني وباولو ديبالا على ملعب أليانز معقل السيدة العجوز.

ويحل لاتسيو ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي يوم الإثنين.

وقال أليجري مؤتمر صحفي: "سنلعب المباراة الأخيرة على ملعبنا، يجب أن نقدم أفضل ما لدينا، لأنها ستكون وداعية كيليني وديبالا في ملعبنا".

وكشف هوية قائد يوفنتوس بعد رحيل كيليني قائلا "حسب الترتيب القائد سيكون ليوناردو بونوتشي".

وأضاف "لم نفز بأي شيء هذا الموسم، لكن تأهلنا إلى دوري الأبطال وهذا ليس بالأمر الهين. علينا الصمت والتفكير في الموسم الجديد".

وأردف "أشعر بالرضا عن تحقيق الحد الأدنى من أهدافنا هذا الموسم، لكني لا أشعر بالرضا بسبب عدم الفوز بأي لقب".

وشدد "علينا العمل بقوة لأن هدفنا هو لقب الدوري الموسم المقبل، سنتحدث عن سوق الانتقالات بمجرد نهاية الموسم".

وأكمل أليجري"علينا أن نعمل على إصلاح الأخطاء وأن نحسن الأمور".

وعن المباراة قبل الأخيرة في الموسم، أوضح "لاتسيو يتنافس مع فيورنتينا على مركز مؤهل للدوري الأوروبي، ويجب علينا احترام ذلك".

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