ربيعة: جئنا للجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة.. وأغلقنا صفحة إفريقيا مؤقتا

الأحد، 15 مايو 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي

شدد رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي على أن الأحمر وصل إلى الجزائر من أجل اللعب بشخصية كبيرة مشيرا إلى أن الفريق سيطوي صفحة إفريقيا للتركيز على الدوري.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بتعادله إيابا مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريق بعد الفوز ذهابا بأربعة أهداف دون رد.

وقال رامي ربيعة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "حضرنا إلى الجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة التي تسعى دائما إلى تقديم أفضل ما يمكن".

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وأضاف "نشكر الله على التأهل بدون خسارة في نصف النهائي، وأشكر فريق وفاق سطيف على الروح الرياضية خلال المباراة".

وواصل "دوافع الأهلي كبيرة في الفوز والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا والفترة المقبلة سوف تشهد تركيزا كاملا وإعدادا مناسبا من أجل تقديم أفضل ما يمكن للفوز بالبطولة".

وأتم " الجهاز الفني طالب اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة وفاق سطيف، للتركيز فى مباريات الدوري الممتاز المقبلة. الجميع على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان".

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بمواجهة الوداد المغربي.

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