موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة

ضرب الأهلي موعدا مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

وتخطى الأهلي نظيره وفاق سطيف الجزائري بستة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

على الجانب الآخر، فاز الوداد على بترو أتليتكو الأنجولي بمجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقام المباراة النهائية يوم 30 مايو الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام التاسعة مساء.

وتقام المباراة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وينقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويدافع الأهلي عن لقبه للموسم الثالث على التوالي بعد الفوز بلقبي 2020 على حساب الزمالك و2021 على حساب كايزر تشيفز.

وسيكون اللقاء نسخة مكررة من نهائي 2017 والتي حقق فيها الوداد اللقب على حساب الأهلي.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة في آخر ستة مواسم.

ولم يتلق الأهلي أي خسارة في آخر 15 مباراة إقصائية في دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الأهلي النهائي رقم 15 له في دوري أبطال إفريقيا.

بينما سيلعب الوداد المغربي النهائي الخامس في تاريخه.

اقرأ أيضا

كلوب يعلق على إصابة صلاح

صلاح يفوز بلقبه التاسع أوروبيا

اجتماع طارئ في الأهلي بعد الصعود للنهائي

10 أرقام من تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال