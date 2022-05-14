تقارير: بوجبا يسافر إلى تورينو للتفاوض مع يوفنتوس

يسافر بول بوجبا إلى مدينة تورينو يوم الإثنين المقبل استعدادا للتفاوض مع يوفنتوس حول الانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل وفقا لجيانلوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

بوجبا ينتهي تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

يوفنتوس لا يزال يحلم بعودة بوجبا للفريق من أجل تدعيم وسط الملعب بعد رحيله لمانشستر يونايتد في 2016.

وفقا لدي مارزيو فإن بوجبا سيسافر إلى تورينو يوم الإثنين المقبل برفقة رافاييلا بيمينتا والتي تدير شركة مينو رايولا للأعمال والذي توفي في الأيام الماضية.

بوجبا سيسافر للتفاوض مع يوفنتوس ويضع في الاعتبار إمكانية العودة للفريق ولكن العائق الوحيد أمام الفريق الإيطالي قد يكون اقتصاديا بسبب رغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب وهو الفريق الذي يمكنه دفع أموالا أكثر.

اللاعب الفرنسي شارك مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد وصناعة تسعة أهداف.

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