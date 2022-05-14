صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب

خرج محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي وهو يشكو من الإصابة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلتقي ليفربول بمنافسه تشيلسي اليوم السبت في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسقط صلاح مصابا في الدقيقة 30 دون تدخل من أي شخص واشتكى من الإصابة.

وهرع الجهاز الطبي لليفربول إلى الملعب وظل يتناقش مع صلاح لعدة دقائق قبل أن يقرر استبداله.

وخرج صلاح في الدقيقة 33 وشارك ديوجو جوتا بدلا منه.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب الصحفي ديفيد مادوك من "ميرور" الإنجليزية فقد ذكر أن صلاح كان يرغب في البقاء في المباراة لكن الطبيب المعالج لليفربول رفض.

وأضاف "إصابة في الفخذ على ما يبدو، علينا أن نتساءل إن كان دخل المباراة وهو يعاني منها بالنظر لبدايته المترددة في اللقاء".

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