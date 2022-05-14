تشافي: سن ليفاندوفسكي لا يعنيني.. دي يونج مهم ولكن بعض القرارات يجب اتخاذها

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن إمكانية تعاقد ناديه مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي تتزايد الأنباء عن إمكانية انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

ويبلغ ليفاندوفسكي من العمر 33 عاما، وهو ما سُئل عنه تشافي في المؤتمر الصحفي.

وقال تشافي: "حين يتعلق الأمر بالتعاقدات، العمر لا يشغلني".

وأضاف "تعاقدنا مع داني ألفيش وهو في سن 38 عاما".

وأوضح "اللاعبون محترفون ويهتمون بأنفسهم، والأمثلة تجدونها في ألفيش وزلاتان إبراهيموفيتش ولوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

على الناحية الاخرى ازدادت الأنباء بشأن إمكانية رحيل لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج نجم البلوجرانا، تحديدا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعن ذلك قال تشافي: "قلت عدة مرات أن فرينكي دي يونج في غاية الأهمية، إنه لاعب مفتاحي".

وتابع "هناك الوضع المالي للنادي الذي يجب اتخاذ القرارات بشأنه. أنا هنا لا أتحدث عن فرينكي، بل عموما".

ويرتبط دي يونج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد للالتحاق بمدربه السابق في أياكس إريك تين هاج، والذي سيبدأ عمله الجديد بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ليفاندوفسكي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2021.

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