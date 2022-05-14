مدرب الوداد: لو لعب بترو أمام الأهلي لتأهل بسهولة.. ونحن الأفضل جماعيا في إفريقيا

يرى وليد الركراكي المدير الفني للوداد أن فريقه الأفضل على مستوى روح المجموعة بين أندية القارة السمراء.

وقاد الركراكي الوداد للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع بترو أتليتكو الأنجولي في إياب نصف النهائي بنتيجة 1-1 على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفاز الوداد ذهابا على ملعب 11 نوفمبر بنتيجة 3-1، ليتأهل للنهائي بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "نحن لسنا أحسن فريق على الورق لكننا الأفضل في إفريقيا على مستوى روح المجموعة".

وأضاف "بترو أتليتكو قدم مباراة كبيرة وعلينا احترام الجميع. التتويج بلقب البطولة ليس سهلا والوداد في تاريخه لم يفز سوى بلقبين وهذا ما يؤكد صعوبتها".

ونقل موقع البطولة المغربي عن الركراكي في المؤتمر الصحفي قوله: "البعض قال أن الوداد تأهل عل حساب بيترو الضعيف. صراحة هذا كلام غير صحيح وفي حال واجه الأهلي أو سطيف في نصف النهائي كان سيتأهل بسهولة. لديهم مدرب رائع وطريقة لعب جيدة لقد لعبوا بشجاعة أمامنا".

وتأهل الوداد للنهائي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما فاز باللقب من قبل مرتين عامي 1992 و2017، وخسر نهائي نسختي 2011 و2019.

وتابع "علينا الاستعداد لخوض النهائي وتجهيز لاعبينا المصابين. الجهاز الطبي اعتبره البطل الحقيقي داخل صفوف الفريق".

واختتم "النهائي سيكون مختلفا تماما وله استعدادات خاصة. جئت للوداد بمشروع التتويج بلقب البطولة وهذا هدفي منذ البداية".

وأصبح الوداد أكثر فريق مغربي وصولا للمباراة النهائية لدوري الأبطال وفض الشراكة مع الرجاء الذي تأهل 4 مرات من قبل وصاحب الـ 3 ألقاب.

بينما توقف بترو أتليتكو عند نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2001، كأفضل إنجاز في تاريخ الفريق قاريا.

وينتظر الوداد الفريق الفائز من مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري لمعرفة منافسه في النهائي يوم 30 مايو على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وكان الأهلي قد حسم مباراة الذهاب بالفوز برباعية نظيفة على حساب منافسه الجزائري.

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