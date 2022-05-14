تقرير: حادثة فريدة من نوعها.. إيطاليا قد تستدعي لاعب الأرجنتين لمواجهة المنتخبين في "النهائي"

من المحتمل أن تشهد مباراة الأرجنتين وإيطاليا حادثة فريدة من نوعها تخص ماركوس سينيسي مدافع فيينورد الهولندي.

ويستعد المنتخبان لمواجهة مباراة "النهائي" والتي تجمع بطل أوروبا مع أمريكا الجنوبية في الأول من يونيو المقبل.

منتخب الأرجنتين أعلن بالفعل قائمته الأولية والتي ضمت 32 لاعبا وتواجد سينيسي ضمن قائمة التانجو لأول مرة في مسيرته. (طالع التفاصيل)

وفي نفس التوقيت أشار تقرير "Varsky Sport" عبر تويتر بتقدم إيطاليا بطلب استدعاء المدافع الأرجنتيني لامتلكه جواز سفر إيطالي لتمثيل بطل أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن سينيسي ربما يكون أول لاعب يتم استدعاءه من منتخبين يتواجها في نفس المباراة.

ALERTA. El defensor Marcos Senesi de Feyenoord ha sido oficialmente convocado por Italia para la Finalissima del 1-6. Pero también podría recibir el llamado de Argentina. En ese caso, sería el primer jugador de la historia en ser convocado por dos selecciones para el mismo match. — VarskySports (@VarskySports) May 13, 2022

وأشار تقرير إيطالي في وقت سابق أن روبرتو مانشيني يفكر في ضم المدافع البالغ 25 عاما لقائمة الأتزوري.

ولم يُعلن مانشيني بعد قائمة إيطاليا التي تستعد لمواجهة الأرجنتين، وفي حال استدعى اللاعب فسيكون أمامه فرصة الاختيار بين المنتخبين، حينها سيختار ارتداء قميص إحدى المنتخبين ومن الممكن أن تكون مباراته الدولية الأولى أمام الآخر وفقا لاختياره.

سينيسي خاض الموسم الجاري 47 مباراة في مختلف المسابقات سجل 3 أهداف وصنع 3.

وسيكون المدافع الأرجنتيني على موعد رفقة فيينورد الهولندي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عندما يلتقي روما الإيطالي يوم 25 مايو.

سينيسي بدأ مسيرته مع سان لورينزو الأرجنتيني بين 2016 وحتى 2019، وانضم حينها لفيينورد مقابل 7 ملايين يورو.

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طالع قائمة الأرجنتين لمواجهة إيطاليا